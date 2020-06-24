Hyundai ve LG batarya üretecek!

LG Grup Başkanı Koo Kwang-mo, geleceğin teknolojisi de dahil olmak üzere EV bataryalarındaki iş birliğini görüşmek üzere Pazartesi günü Hyundai Motor Group Başkan Yardımcısı Euisun Chung ile bir araya geldi.

LG Chem ve Hyundai Motor Group toplantıyı doğruladı ancak potansiyel bir girişim hakkında hiçbir karar verilmediğini söyledi.

Yapılan toplantıda, yatırım boyutuna ve üretim kapasitesine henüz karar verilmediği belirtildi. Otomotiv üreticileri karbon emisyonunu azaltmak için tasarlanan kotalar nedeniyle EV satışlarında bir atış beklentisiyle pilleri güvence altına almak için harekete geçiyorlar.

LG şirketi son zamanlarda General Motors (GM), Geely Automobile Holding ile iş birliğinde bulundu. LG aynı zamanda Hyundai ve Tesla dahil olmak üzere birçok otomobil üreticisine pil tedarik ediyor.