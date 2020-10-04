Suzuki SX4 S-Cross Türkiye yollarına çıkıyor

LED far grubu, geri görüş kamerası, ısıtmalı koltukları, manuel modda direksiyondan vites kulakçıkları, 8 inç multimedya ve navigasyon sistemi ve anahtarsız çalıştırma gibi standart donanım özelliklerine sahip SX4 S-Cross, sürüş konforunu artıran özellikleriyle fark yaratıyor. Suzuki Sx4 S-Cross, ülkemizde Ekim ayı içerisinde Suzuki showroomlarında yerini alacak.

Suzuki, model gamının en üst kesiminde yer alan modellerden SX4 S-Cross’u Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Suzuki’nin crossover sınıfındaki SX4 S-Cross modeli; özgün tasarımı, 8 farklı gövde renk seçeneği, konfor odaklı GL Elegance adı verilen tek donanım seviyesi ve performanslı motoruyla Ekim ayı içerisinde ülkemizde satışa sunulacak.

Suzuki SX4 S-Cross’un hacimli ve güçlü yapısını destekleyen birçok unsur bulunuyor. 4300 mm uzunluk, 1785 mm genişlik ve 1580 mm yüksekliğe sahip olan SX4 S-Cross, 2600 mm’lik aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Yolcularına sınıfının muadillerine göre daha geniş bir kabin vadeden 5 kişilik oturma kapasiteli crossover, 430 litre olan ve arka koltuklar yatırıldığında 875 litrelik hacme kavuşan bagaj yapısıyla da geniş bir yükleme kapasitesi sunuyor. Önden çekişli SX4 S-Cross’ta, yüksek çekişe dayanıklı çeliğin etkin kullanımıyla meydana gelen sert ve hafif gövde, sürüş esnasında optimum aerodinami sağlıyor. Konforu artıran sessiz süspansiyonlar ise araçta en iyi sürüşe ve yol tutuşuna olanak tanıyor.

Hem performanslı hem ekonomik Boosterjet motor

Suzuki SX4 S-Cross’ta, başarısını diğer Suzuki modellerinde de kanıtlamış olan doğrudan enjeksiyonlu Boosterjet benzinli turbo motor yer alıyor. 1.4 litre hacmindeki 82 mm strok ve 73 mm çap değerine sahip 140 PS güç üreten motor, 6 ileri tam otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Suzuki SX-4’ün motoru, 1500 ile 4000 devir aralığında 220 Nm tork üreterek gerek otoyolda gerek dik rampalarda gücü hissettiriyor. Boosterjet ile 0-100 km hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlayan SX4 S-Cross, ortalama 5.8 litrelik yakıt tüketim değerleriyle de dikkat çekiyor.

Güçlü dış ve zengin iç tasarım

Suzuki SX4 S-Cross’un dinamik dış görünümünü, şık ön ızgarası ile modern ve çağdaş bir görünüm sunan arka LED stop lambaları desteklerken, entegre tavan rayları ve 17 inç alaşımlı jantlar aracın güçlü görünümüne katkı sağlıyor. Ön LED farlar, elektrikli, ısıtmalı ve sinyalli katlanabilir yan aynalar ile yağmur sensörü ve ön sis farları ise araç konforunu artıran dış detaylar arasında bulunuyor. SX4 S-Cross’un kabininde de kullanıcıları zengin aksesuar ve donanım özellikleri karşılıyor. Ayarlanabilir deri direksiyon simidi, direksiyondan vites kulakçıkları, anahtarsız çalıştırma, hız sabitleyici, geri görüş kamerası vevites değiştirme uyarısı gibi özellikler GL Elegance adı verilen donanım paketinde standart olarak sunuluyor. Yakıt tüketimi, sürüş mesafesi, gibi bilgileri kolay anlaşılır şekilde görüntüleyen yol bilgi ekranı, aynı zamanda manuel mod kullanımında en uygun vitesin seçilmesine yardımcı oluyor. 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik multimedya ekranı ise radyo, geri görüş kamerası ve navigasyon işlevlerini bünyesinde barındırırken, Bluetooth veya USB bağlantısıyla akıllı telefon uygulamalarının kullanılmasına da olanak tanıyor.

Yine Suzuki SX4 S-Cross’un dikkat çekici iç tasarımında yumuşak yüzeyli konsol ve orta konsol için uygulanan çerçeveli vurgular kalite algısını arttırırken; çift bölgeli otomatik klima, ön ısıtmalı koltuklar, ön-arka kol dayama, aynalı-aydınlatmalı sürücü ve yolcu güneşlikleri, otomatik kararan iç dikiz aynası ve çok sayıdaki saklama alanı gibi fonksiyon ve donanımlar, SX4 S-Cross’un konforunu tamamlayan standart özellikler arasında geliyor.

Sürücü, yolcu ve yaya güvenliği SX4 S-Cross’ta!

Kullanıcı ve yolcusuna her zaman güvende olduğunu hissettiren SX4 S-Cross; Suzuki’nin TECT sistemi sayesinde, bir çarpışma durumunda enerjiyi etkili bir şekilde emen ve dağıtan bir gövde yapısıyla sunuluyor. Araçta; EBD Destekli ABS, BAS (Fren Destek Fonksiyonu), ESP (Elektronik Stabilite Programı), HHC (Yokuş Kalkış Desteği), TPMS (Lastik Basınç Uyarı Sistemi), merkezi alarm sistemi, çocuk güvenlik kilidi ve çocuk koltuğu sabitleme mekanizması ile toplam 7 adet hava yastığı gibi güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor.