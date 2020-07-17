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    HaberlerOtomobil Haberleri Tesla frene bastı! Yüzde 40 artmıştı
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    17.07.2020 - 17:26 |

    Tesla frene bastı! Yüzde 40 artmıştı

    Yükseliş trendindeki Tesla hisseleri uzun süre sonra düşüşe geçti. Tesla hisseleri uzun süre sonra düştü.

    Tesla frene bastı! Yüzde 40 artmıştı

    Son dönemde değeri yüzde 40 artan Tesla uzun sütre sonra düşüş trendine girdi. ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi uzun süre sonra ilk defa değer kaybetti.

    Reuters'ta yer alan habere Pazartesi günü Tesla hisseleri yüzde 3.1'lik bir düşüş yaşadı. 

    Koronavirüs salgınıyla birlikte benzinli araçların değer kaybetmesi, elektrikli otomobil firmalarının hisselerine olumlu yansıması Tesla'yı son dönemin en çok kazandıran şirketlerinden biri yapmıştı.

    Tesla'nın hisse senetleri corona virüs salgını sonrası durgunluk belirtileri gösteren ABD ekonomisi ve borsalarında yükseliş gösteren ender firmalardan olmuştu.

    Geçtiğimiz hafta Tesla, rakibi Toyota'yı geride bırakarak, piyasa değeri bazında 'dünyanın en değerli otomobil üreticisi' unvanına sahip olmuştu.

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