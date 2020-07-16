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    HaberlerOtomobil Haberleri Toyota'dan yeni sistem!
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    16.07.2020 - 16:52 |

    Toyota'dan yeni sistem!

    Toyota kazaları önlemek için yeni bir sistem geliştiriyor. Yanlışlıkla gaza basarak yapılan kazaların önüne geçmek isteyen Toyota yeni araçlara kademeli olarak "Artı Destek" sistemini ekleyecek.

    Toyota'dan yeni sistem!

    Toyota açıklamasına göre, Artı Destek sistemi, sürücünün gaz pedalına istemsiz olarak bastığını algılayarak sesli ve görsel olarak uyarı verirken aynı zamanda aracın kontrolsüz olarak hızlanmasını engelliyor.

    "Kontrollü Hızlanma Fonksiyonu" sistemini geliştiren Toyota, gaz pedalına yanlışlıkla basılarak oluşan kazaların önüne geçilmesini veya hasarın şiddetini azaltmayı hedefliyor.

    Marka, 1 Temmuz'dan itibaren bu sistemi yeni araçlar için "Artı Destek" ismiyle sunmayı planlarken, mevcut araçlar için ise "Gaz Pedalına Kazara Basma Kontrolü Sistemi II" ile adapte edecek.

    Toyotadan yeni sistem

    Hızlanma ünitesindeki hata kaynaklı kazaların engellenmesi ve zararın olabildiğince azaltılması amacıyla Toyota ilk olarak, 2012 yılında Akıllı Mesafe Sonarı'nı (ICS) devreye almıştı.

    Marka, 2018'den bu yana ise "Gaz Pedalına Kazara Basma Kontrolü Sistemi"ni kullanmaya başladı.

    Mevcut sistemde sensörler, duvar veya cam gibi engelleri algılayarak kontrolsüz gaz pedalına basılmasıyla yaşanacak kazaları önlüyor.

    Toyota'nın elde ettiği verilere göre ICS, gaz pedalının kontrolsüz kullanılmasıyla oluşabilecek tüm potansiyel kazaları yüzde 70 oranında engelleyebiliyor.

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