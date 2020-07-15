Volvo'dan Tesla adımı!

Tesla'nın Model Y SUV'si. Otomobil, henüz Avrupa'da satışa çıkmamış olmasına rağmen İsveçli üretici Volvo tarafından ithal edilmiş.

Çıkan haberlere göre Tesla'nın Almanya'da inşasına devam ettiği Gigafactory'nin faaliyete geçmesini müteakip Avrupa'da satılacak araç, anlaşıldığı üzere Tesla'nın Kaliforniya'daki fabrikasından İsveç'e ulaşmış. Araç, muhtemelen tersine mühendislik amacıyla Volvo fabrikasına getirilmiş. Konuya ilgili duyanların belki de yabancı olmadığı husus ise söz konusu olay Volvo için bir ilk değil. Zira şirket, 2018 yılında da bir adet Model 3'ü İsveç'e ithal etmişti.

İnsan yapımı bir makinenin tasarım sırlarını öğrenmek, bunlarda kullanılan teknolojileri ortaya çıkarmak için parçalarına ayırmak olarak tanımlayabileceğimiz tersine mühendislik, yasal zeminde yürütülen bir endüstiyel casusluk faaliyeti olarak tanımlanabiliyor. Tesla'nın elektrikli otomobil teknolojileri konusundaki uzmanlığı ise bu konuda şirketin bu tür müdahalelere maruz kalmasına sebep oluyor.

Twitter'da oldukça aktif olan Elon Musk, Volvo'nın bu hamlesi sonrası ortaya çıkan tweetlere sessiz kalmadı. CEO, bu konuda yaptığı paylaşımda "Berlin'de üretilecek Model Y'ye dikkat edin. Motorlu araç gövde mühendisliği alanında (nihayet) bir devrime tanıklık edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Volvo'nın Tesla Model Y'de kullanılan kaynak, mega döküm, ısı pompası, pil, oktovalf ve elektrik motor gibi otomotiv sektöründe devrim sayılabilecek teknolojileri inceleyeceği düşünülüyor.

Tesla, mega döküm teknolojisi sayesinde Model 3'ün üretiminde kullanılan 70 ayrı parçayı Model Y'de sadece 2 parça haline getirmişti. Anlaşılan şirket Gigafactory Berlin ile bu teknolojiyi bir adım daha öteye taşıyacak.