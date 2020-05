Banko Okey Nasıl Oynanır? Banko Okey Oyununun Kuralları Ve Oynanılışı

Banko, sistem olarak normal okeyle aynı olsa da ceza ve yaptırım bakımından daha ilginç ve heyecanlıdır. Okey’de per yapıp açmak yetiyorken, Banko’da hem per yapıp hem de elinizdeki ceza toplamını düşürmeniz gerekiyor. Elinizde per olmayan sayılar ceza puanınız sayılıyor. En az ceza sayısı ile oyunu tamamlarsanız oyunu kazanıyorsunuz.



Banko Okey Nasıl Oynanır?



Normal okey oynar gibi, okey taşları yere beşerli diziliyor. İnternetten oynuyorsanız, sistem taşları dağıtıyor. Arkadaşlarınızla oynuyorsanız, ebe olan taşları dağıtıyor. Zar atılarak, gösterge belirleniyor. Okey, göstergenin bir üstü oluyor.



Elinizdeki 14 taşı per haline getirerek, açmaya çalışıyorsunuz. Burada önemli olan bitmeye çabalarken, elinizde büyük rakamlar bulundurmamaya çalışmalısınız.



Arkadaşlarınızla oynarken el sayısını kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Sistem üzerinde oynarken, masayı siz açmışsanız el sayısını siz belirleyebilirsiniz. Genellikle oyunlar kısa sürsün diye 1, 2 veya 3 el olarak oynanıyor.



Banko Okey Oyununun Kuralları Ve Oynanışı



1-Normal okeyde geçerli olan bütün kurallar aynen geçerlidir. Banko da sadece ceza kuralları değişiktir. Göstergeyi ilk elden taş çekmeden göstermeniz gerekiyor.



2- Taş atmadan önce elinizdeki perleri düzenlemeniz gerekiyor. Rakibiniz bittiğinde el düzenleyemiyorsunuz.



3- Sarı 2, mavi 3, kırmızı 4, siyah 5 katı ceza puanına sahiptir. Rakibiniz bittiğinde, gösterge rengine göre elinizde per olmayan sayıların toplamı gösterge rengiyle çarpılıyor. Örneğin elinizde per olmayanların toplamı 17 ve gösterge de siyahsa 17x5= 85 ceza puanı yiyorsunuz. Çifte gidiyorsanız ekstradan iki katı cezalandırılıyorsunuz.



4- Eli bitiren oyuncu, sarıda -20, mavide -30, kırmızıda -40 ve siyahta -50 puan kazanıyor. İlk elden gösterge gösterirseniz aynı şekilde puan kazanıyorsunuz. Okey atarak elinizi açarsanız attığınız rengin 10 katı kadar puan kazanıyorsunuz.



5- Yanlışlıkla yere okey atarsanız veya elinizde okey olup da bir periniz bile yoksa hangi renkte bitildiyse 10 katı ceza puanı alıyorsunuz



6- Oyun sonunda eksi ve artı puanlar hesaplanarak, en az puanı olan oyuncu oyunu kazanıyor.

HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN