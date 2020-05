Tavla Nasıl Oynanır? Tavla Oyunun Kuralları, Taşların Dizilişi Ve Toplanışı

Tavla çok zevkli ve öğrenildiği zaman kolayca değerlendirilebilecek bir oyundur. İki kişiyle oynanan bu oyun aynı şekilde iki zar ve toplamda 30 pul üzerinden değerlendirilir. Bu pulların içerisinde 15 tanesi siyah 15 tanesi ise beyazdır. Belirli bir diziliş üzerinden oyun tahtası içerisinde iki kişi oynamaya başlar.



Tavla Nasıl Oynanır?



Tavla oyunu diğer bir değişle halk arasında erkek tavlası olarak geçmektedir. Ancak 7'den 70'e kadın ya da erkek her kesim için keyifle değerlendirilebilecek özel bir oyundur. Tavla oyunu için tahta içerisinde 24 farklı hane bulunmaktadır. Belirli bir dizilim üzerinden bu haneler eşliğinde zar atılmak suretiyle oyun başlar. İki farklı dizilim tercih edebileceğiniz seçeneğe bağlı olarak, pullar hane üzerine dizilmektedir.



Bu işlem tamamlandıktan sonra karşılıklı zarlar atılmak suretiyle en yüksek sayıya ulaşan oyuna başlar. Çift zar atacak ilk oyuncu dizilime göre saatin tersi yönünde veya saat yönünde taşları kendi tarafına toplamaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda taşların tamamı bir araya tahta üzerinde geldikten sonra toplanmaya başlar.



Tavla Oyunun Kuralları, Taşların Dizilişi ve Toplanışı



Dizilime bağlı olarak pullar 3’lü, 5’li ve 2’li şekilde tahta üzerine yerleştirilir. Daha sonra zarlar ile beraber saat yönünde veya saatin tersi şekilde pullar toplanmaya başlanır. Burada önemli olan hane içerisindeki pulları hareket ettirirken genelde üst üste getirmektir. Eğer herhangi bir bul tek başına hane üzerinde kalırsa kırılabilir. Ancak en az iki ya da daha fazla pul üst üste geldiğinde kırılamaz. Buna da kapı denir.



Buna dikkat etmek suretiyle taşlar dikkatli şekilde kişinin kendi tarafına doğru toplanır. Her zar atıştan sonra oyun rakibe geçer. Bütün taşları ilk kim toplarsa oyun biter. Her oyunu bitişinin ardından yeniden başlar ve toplamda 5 oyun kazanan oyuncu galip gelir.

