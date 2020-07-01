Vajinismus kadınlarının çoğunun haz alma yönünden bir sıkıntısı yoktur. İlişki olmadan yaşanan sevişmelerde yeterli hazzı alırlar. Vajinismus süreci tedavi edilmeden zamana bırakıldığında ise ister istemez eşler arasında sorunlar çıkar ve bu sorunlar karşılıklı istem ve arzuyu yok eder.

Bu nedenle eğer vajinismus kadını kendi başına sorunu çözemiyorsa tedavi için zaman geçirmeden destek almalıdır. Vajinismus tedavisi sonrası kadın mekanik olarak ilişki yaşamayı öğrenir. Takip eden ilişkiler içinde kademeli olarak haz almayı da öğrenir.

Yine de Türk Kadının da Cinsel Beyin maalesef çok etkin olmadığı için, gerek vajinismus kadınlarının gerekse de diğer kadınların cinsel beyini geliştirecek eğitimlere katılması önerilir.

Bu amaçla her kadının ücretsiz olarak katılabileceği Telegram Eğitim kanalını da Omset-Open Minded based Sex Therapy bağlamında geliştirmeye devam ediyoruz.

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