Mantar kurabiye tarifi - yapımı | Mantar kurabiye malzemeleri, nasıl yapılır?
Tatlı severlerin vazgeçemediği lezzetlerden biri olan mantar kurabiye tarifi büyük ilgi görüyor. Çay saatlerinin sevilen yiyeceği mantar kurabiye yapımı nasıl olur? Mantar kurabiyenin malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? İşte en leziz mantar kurabiye tarifi...
Kurabiye çeşitleri arasında oldukça beğenilen mantar kurabiyenin tarifini haberimizde detaylı bir şekilde paylaştık. Öncelikle mantar kurabiye malzemelerini derledik, ardından mantar kurabiye yapımını anlattık. İşte mantar kurabiye tarifi...
MANTAR KURABİYE TARİFİ - YAPIMI
MALZEMELERİ
2 adet yumurta
1 paket oda sıcaklığında margarin(ya da tereyağı)
1 su bardağı pudra şekeri
3 su bardağı buğday nişastası
1,5 su bardağı un
1 pake tvanilya
1 paket kabartma tozu
1 çorba kaşığı kakao
MANTAR KURABİYE NASIL YAPILIR?
Oda sıcaklığında yumuşamış margarini, pudra şekerini ve yumurtayı bir kapta yoğurun. Sonra üzerine nişastayı ve elenmiş unu yoğurdukça ekleyin. Daha sonra vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyerek hamuru harmanlayın.
Hafif sertlikte bir hamur elde edin, yarım saat dinlendirin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın ve yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş tepsiye, aralarında biraz boşluk bırakarak dizin.
Bütün kurabiyeleri tepsiye dizdikten sonra, ufak bir cam şişenin ağzını tabakta bulunan kakaoya batıralım, sonra kurabiyelerin üzerine bastırın.Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında mantar kurabiyeler beyaz kalacak şekilde 25 – 30 dakika kadar pişirin.