Nohut Düdüklüde Nasıl Haşlanır, Kaç Dakikada Pişer?

Nohut Garbanzo fasulyesi olarak bilinen ve bol vitamin içeren bir besindir. Ülkemizde çok sık tüketilen nohudun en sık tüketilen türü krem rengi nohuttur.



Nohut Düdüklüde Nasıl Haşlanır?



Nohut kalsiyum, K vitamini, fosfor ve çeşitli pek çok mineralleri bolca bulundurmaktadır. Sağlığa faydası olarak bilinen nohut Lif içermesinden dolayı bağırsak florasını düzenlemektedir. Özellikle diyabete karşı koruyucu bir besin olarak bilinmektedir. Evlerde sıklıkla pişirilen nohut düdüklü tencerede kısa sürede hazırlanabilir. Düdüklü tencerede nohut şu şekilde pişirilebilir:



- Nohutlar ilk olarak güzelce yıkanmalıdır.

- Temizleme işlemi bittikten sonra bir gece önceden suya koyulmalıdır.

- Nohut bir gece önce suya konulmuş ise normal tencerede pişirilebilir.

- Fakat nohutları hiç suda bekletmeden düdüklü tencerede de kolaylıkla pişirebilirsiniz.

- Bunun için kullanılacak olan nohutlar iyice yıkanmalı, soğanı ve salçası kavrulduktan sonra nohut eklenmeli ve tencerenin ağzı kapanmalıdır.



Nohut Kaç Dakikada Pişer?



Düdüklü tencere günümüzde pek çok yemek için kullanılan bir üründür. Özellikle hızlı pişirmesinden dolayı çok kullanışlı olmaktadır. Nohut ise zor pişen bir besindir. Bu nedenle düdüklü tencerede kısa sürede pişirebilmek mümkündür. Sert bir yapıya sahip olan nohudu etli veya etsiz pişirmek için iyi derecede haşlamak gerekir. Eğer düdüklü tencere kullanılacak ise önceden haşlanmasına veya suda bekletilmesine gerek yoktur. Düdüklü tencere konan nohut yaklaşık 25 dakika sonra hazır olacaktır. Böylece düdüklü tencere ile kısa sürede nohut pişirebilmek mümkün olacaktır.