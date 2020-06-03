AvivaSA’dan 65 yaş üstüne gıda desteği

Konuyla ilgili açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, “Normalleşme sürecine adım attığımız şu günlerde; tüm insanlık olarak çok daha sağlıklı günlere kavuşmamız en önemli temennimdir. AvivaSA olarak geçen sene başlattığımız Her Yaşta kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle, yaşlılık ve yaşlanma algılarını tespit etmiş, toplum genelinde bir farkındalık geliştirmeyi amaçlamıştık. Şu anda tüm dünya olarak yaşadığımız Koronavirüs (Covid 19) tehlikesine öncelikli şekilde maruz kalanlar 65 yaş üstü insanlardır ve onlara destek olmak bizim için çok önemli. Bu misyon doğrultusunda pandemi sürecinin en başından beri, www.heryasta.org sitemizde ve sosyal medya hesaplarında yoğun iletişim yaparak; yaşlılara nasıl destek olacağımız konusunda faydalı bilgiler ve maruz kaldıkları yaş ayrımcılığıyla ilgili farkındalık oluşturmayı hedefleyen içerikler paylaştık” dedi.

3 binden fazla kişiye yardım yapıldı

Türk Kızılay’ın, 65 yaş üstü insanlara gıda paketQQi bağışı yaptığı Korona Dayanışma Projesi’ne destek olduklarını hatırlatan Kuruca, “Toplamda 3 bini aşkın kişiye ulaşacak olan gıda paketi desteği ile 65 yaş üstü insanların yaklaşık 1 aylık gıda ihtiyaçları karşılanacaktır. Süreç içinde farklı proje ve destek kampanyalarıyla, bu zorlu günlerde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret edeceğiz” dedi.