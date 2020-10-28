Fonmatik ROBO, 1.6 milyar liralık fonu değerlendirdi

Türkiye’de ilk defa Anadolu Hayat Emeklilik tarafından, İş Portföy uzmanlığıyla hayata geçirilen Fonmatik ROBO’yu, bir yılda 43 bin kişi kullanır hale geldi. Fonmatik ROBO ile 1,6 milyar TL’nin üzerinde fon değerlendirildi. Fonmatik ROBO ile fon uzmanı olmayan kişiler de birikimlerini yatırımcı karakterlerine en uygun şekilde bireysel emeklilik fonlarında değerlendirebiliyor.

Önce karakter tespiti yapıyor

Fonmatik ROBO, pratik kullanımıyla katılımcıların yatırımcı karakterini tespit ediyor, yatırım beklentilerine en uygun fon dağılımını belirliyor, piyasa koşullarına göre değiştiriyor ve bu değişiklikleri katılımcıyla düzenli olarak paylaşıyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Müşterilerin hayatını kolaylaştıran, zaman kazandıran ve yatırımlarının profesyonel bir yaklaşımla değerlendirilmesine imkân veren bu tip uygulamalar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilgiyle karşılanıyor.

Finansal okuryazarlık seviyesi ne olursa olsun, yatırımlarına yön vermekte ya da piyasalardaki gelişmelere göre harekete geçmekte tereddüt eden müşterilerimizi hedefleyerek hayata geçirdiğimiz bireysel emeklilik fon robotumuz Fonmatik ROBO birinci yılını doldurdu. Uzun vadeli bir yatırım aracı olan bireysel emeklilik sisteminde, birikimlerini yatırımcı karakterlerine en uygun fonlarda değerlendiren ve piyasa koşullarına göre fonlarını otomatik değiştiren bu hizmetimizi müşterilerimize ücretsiz olarak, İş Portföy uzmanlığıyla sunuyoruz. Güncel verilere göre, 43 bini aşkın müşterimiz bu hizmetimizi kullanıyor. Fonmatik ROBO’ya emanet edilen fon tutarı 1,6 milyar TL’yi aştı ve her geçen gün artmaya devam ediyor” diye konuştu.

Yüzde 15 ile 40 arasında getiri sağladı

Fonmatik ROBO tarafından değerlendirilen birikimlerin getiri performansına da dikkat çeken Ertürk, şöyle devam etti: “Geride bıraktığımız bir yılda getiri oranlarının yatırımcı profili bazında %15 ile % 40 arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Fonmatik ROBO hizmetini kullanan müşterilerimiz için getiriler, başta enflasyon olmak üzere, repo, mevduat ve BIST-30 endekslerinin üzerinde performans gösterdi ve robotumuz ilk yılında müşterilerimizi memnun edecek bir getiri sağladı.”