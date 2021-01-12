Pandemiden etkilenenlere AvivaSA yardım elini uzattı

Bu kapsamda hazırlanan sağlıklı gıda kolileri ile sağlık ve hijyen paketlerinin İstanbul’un Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Avcılar, Beylikdüzü, Sultangazi, Sultanbeyli ilçelerindeki dağıtımının ardından İzmir, Bursa ve Ankara Büyükşehir İlçe Belediyeleri iş birliğiyle bu illerdeki dağıtımları tamamlandı.

Pandemi Yardım projesi kapsamında 2 bin 300 kişiye erişmeyi planladıklarını belirten AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, “Pandemi sürecinde en büyük risk grubunu 60 yaş üstü kişiler oluşturuyor. Biz de pandeminin ve kısıtlamaların onlarda yarattığı psikolojik ve sosyolojik olumsuz etkileri azaltmak için harekete geçtik. İlk etapta hazırladığımız sağlıklı gıda kolilerini, sağlık ve hijyen paketlerini onlara ulaştırarak temel ihtiyaçlarını gidermeye katkıda bulunduk. Ardından, pandemi döneminde artan endişe ve yalnızlık duygularını azaltmak üzere yaşlıları, uzman psikolog ve gerontologları bir araya getirdiğimiz Psikososyal Destek Ekibi ile telefonda görüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

AvivaSA, 2019 yılında hayata geçirdiği Her Yaşta projesi kapsamında yaşla ve yaşlılık dönemiyle ilgili kalıplaşmış negatif fikirleri değiştirmeye ve toplumda yaşlılık konularında farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. AvivaSA “dolu dolu yaşa” mottosuyla hayata geçirdiği www.heryasta.org internet sitesinde, sosyal, kültür-sanat, sağlık, spor gibi konular işleyerek, yaşlılık dönemini sosyal, aktif ve mutlu yaşayan rol modellerinin yaşam hikayelerine yer vererek bireyleri orta yaştan itibaren yaşlılık dönemine hazırlamaya yardımcı oluyor. Bu yıl projenin yeni adımı olan “Yaşı Yok” kampanyasını hayata geçiren AvivaSA, yaş ayrımcılığıyla ilgili tabuları yıkmayı ve insanların yapabileceklerinin, hayallerinin yaşla sınırlı olmadığını, yaşın hayatı kısıtlamaması gerektiğini anlatmayı hedefliyor.

AvivaSA aynı zamanda pandeminin başından bu yana yaptığı “yaş ayrımcılığı” konulu sosyal medya iletişimiyle 5 milyon kişiye ulaşmayı başardı. Kızılay ile bir iş birliği yaparak yaşlı nüfusun yaşadığı 3 bin eve ulaşarak 1 aylık gıda giderlerini karşılayacak yardım paketi sundu. Bununla birlikte şirket içinde çalıştaylar ve gönüllülük çalışmalarıyla çalışana ve müşteriye dokunan süreçlerini yaş dostu hale getirmek için çalışmalara başladı.