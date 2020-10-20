Sahil şeritleri sular altında kalabilir!

Zurich Sigorta Grubu’nun yaptığı çalışmada 100’den fazla uzman arasında yapılan ankete göre deniz seviyesi 2100 yılına kadar 1 metreden fazla yükselebilir. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda sahil kenarındaki milyonlarca ev, bina sular altında kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Sadece deniz seviyesi de yükselmeyecek, aynı zamanda kara da denize batacak. Karanın denize batmasının en büyük nedenlerinden biri de sahil şeridinde artan yapılaşma olacak. Zurich risk mühendislerinden Amar Rahman, şehirleşme ile doğal süreçlerin bozulduğunu, bunun olumsuz etkilerinin gelecekte çok fazla hissedileceğinin altını çiziyor.

Hangi şehirler tehlikede?

Zurich Sigorta Grubu’nun yaptığı çalışmada “Nijerya’daki Lagos’tan Bangladeş’teki Dakka’ya kadar birçok bölge risk altında” görüşlerine yer verilen uzmanlara göre özellikle Bangkok risk altında. Endonezya’nın başkenti Cakarta da aynı risk ile karşı karşıya. Yeni Güney Galler’deki kıyı erozyonu pahalı sahil evlerini de tehdit ediyor. Avrupa ve Birleşik Krallık’ın bazı bölgeleri de su altında kalabilir. Zurich’in Risk Analisti Ralph De Mesquita, “Bu, uzun vadede, ev sahipleri ve bu bölgelerdeki işletmeler için büyük bir endişe” uyarısı yapıyor.