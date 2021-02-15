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    15.02.2021 - 14:30 |

    Beni güzel hatırla şiiri - Okan Savcı

    Beni Güzel Hatırla” adlı şiirin Orhan Veli Kanık’a ait olduğu düşünülür. Oysa ünlü şairin geride bıraktığı eserler incelendiğinde bu iddiayı kanıtlayacak bir kanıt bulunmamaktadır. “Beni Güzel Hatırla” başlıklı şiirin yazarı Okan Savcı’dır. İşte Beni güzel hatırla şiirinin sözleri.

    Beni güzel hatırla şiiri - Okan Savcı

    BENİ GÜZEL HATIRLA

    Beni güzel hatırla!
    bunlar son satırlar...
    farzet ki, bir rüzgârdım, esip geçtim hayatından
    ya da bir yağmur sel oldum sokağında
    sonra toprak çekti suyu...
    kaybolup gittim, belki de bir rüya idim senin için.
    uyandın ve ben bittim...

    Beni güzel hatırla!
    çünkü; sevdim seni ben, herşeyini...
    sana sırdaş oldum, dost oldum,
    koynumda ağladın.
    yüzüne vurmadım hiçbir eksikliğini,
    beni üzdün, kınamadım.
    alışıktım vefasızlığa, el oldun aldırmadım...

    Beni güzel hatırla!
    sayfalarca mektup bıraktım sana.
    şiirler yazdım her gece, çoğunu okutmadım.
    sakladım günahını, sevabını içimde
    sessizce gittim...
    senden öncekiler gibi sen de anlamadın.

    Beni güzel hatırla!
    sana unutulmaz geceler bıraktım
    sana en yorgun sabahlar...
    gülüşümü, gözlerimi, sonra sesimi bıraktım.
    en güzel şiirleri okudum gözlerine baka baka,
    söylenmemiş "merhaba"lar sakladım her köşeye
    vedalar bıraktım duraklarda.
    ne ararsan bir sevdanın içinde
    fazlasıyla bıraktım ardımda.

    Beni güzel hatırla!
    dizlerimde uyuduğunu düşün,
    saçını okşadığımı, üşüyen ellerini ısıttığımı,
    mutlu olduğun anları getir gözünün önüne.
    alnından öptüğüm dakikaları...
    birazdan kapını çalan kişi olabileceğimi düşün
    şaşırtmayı severim biliyorsun.
    bu da sana son sürprizim olsun.
    şimdi, seninle yaşanan günleri ateşe veriyorum
    beni güzel hatırla.
    gidiyorum...

    OKAN SAVCI

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