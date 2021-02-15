Beni güzel hatırla şiiri - Okan Savcı

BENİ GÜZEL HATIRLA

Beni güzel hatırla!

bunlar son satırlar...

farzet ki, bir rüzgârdım, esip geçtim hayatından

ya da bir yağmur sel oldum sokağında

sonra toprak çekti suyu...

kaybolup gittim, belki de bir rüya idim senin için.

uyandın ve ben bittim...

Beni güzel hatırla!

çünkü; sevdim seni ben, herşeyini...

sana sırdaş oldum, dost oldum,

koynumda ağladın.

yüzüne vurmadım hiçbir eksikliğini,

beni üzdün, kınamadım.

alışıktım vefasızlığa, el oldun aldırmadım...

Beni güzel hatırla!

sayfalarca mektup bıraktım sana.

şiirler yazdım her gece, çoğunu okutmadım.

sakladım günahını, sevabını içimde

sessizce gittim...

senden öncekiler gibi sen de anlamadın.

Beni güzel hatırla!

sana unutulmaz geceler bıraktım

sana en yorgun sabahlar...

gülüşümü, gözlerimi, sonra sesimi bıraktım.

en güzel şiirleri okudum gözlerine baka baka,

söylenmemiş "merhaba"lar sakladım her köşeye

vedalar bıraktım duraklarda.

ne ararsan bir sevdanın içinde

fazlasıyla bıraktım ardımda.

Beni güzel hatırla!

dizlerimde uyuduğunu düşün,

saçını okşadığımı, üşüyen ellerini ısıttığımı,

mutlu olduğun anları getir gözünün önüne.

alnından öptüğüm dakikaları...

birazdan kapını çalan kişi olabileceğimi düşün

şaşırtmayı severim biliyorsun.

bu da sana son sürprizim olsun.

şimdi, seninle yaşanan günleri ateşe veriyorum

beni güzel hatırla.

gidiyorum...

OKAN SAVCI