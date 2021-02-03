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    03.02.2021 - 10:24 |

    Bir gece şiiri - Mehmet Akif Ersoy

    İstiklal marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Bir gece isimli şiirinde İslam peygamberi Hz. Muhammet'in doğduğu geceyi kaleme alır. Şair dönemin sosyal yapısını da anlatarak toplumun içinde bulunduğu duruma yer verir. İşte Mehmet Akif Ersoy'un Bir gece isimli şiirinin sözleri.

    Bir gece şiiri - Mehmet Akif Ersoy

    BİR GECE 

    On dört asır evvel, yine bir böyle geceydi,
    Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi!
    Lâkin o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler;
    Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi!
    Nerden görecekler? Göremezlerdi tabî'î:
    Bir kere, zuhûr ettiği çöl en sapa yerdi;
    Bir kere de, ma'mure-i dünyâ, o zamanlar,
    Buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi.
    Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
    Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!
    Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zemînin
    Salgındı, bugün Şark'ı yıkan, tefrika derdi.

    Derken, büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz,
    Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi!
    Bir nefhada kurtardı insanlığı o ma'sum,
    Bir hamlede kayserleri, kisrâları serdi!
    Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dirildi;
    Zulmün ki, zevâl akılına gelmezdi, geberdi!
    Âlemlere, rahmetti, evet, Şer'-i mübîni,
    Şehbâlini adl isteyenin yurduna gerdi.
    Dünya neye sâhipse, onun vergisidir hep;
    Medyûn ona cem'iyyeti, medyûn ona ferdi.
    Medyûndur o ma'sûma bütün bir beşeriyyet...
    Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret.

    MEHMET AKİF ERSOY

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