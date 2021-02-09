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    09.02.2021 - 17:03 |

    Bursa'da zaman şiiri - Ahmet Hamdi Tanpınar

    Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde zaman, basit bir süreklilik değil, çok katlı ve karmaşık bir akıştır. “Bursa’da Zaman” şiiri bunun örneklerindendir. Tanpınar’ın sağlam bir tarih bilincine dayanan geniş bir kültürü vardır. Bu şiirde de bunu görmekteyiz. İşte Bursa'da zaman şiirinin sözleri.

    Bursa'da zaman şiiri - Ahmet Hamdi Tanpınar

    BURSA'DA ZAMAN

    Bursa'da bir eski cami avlusu,
    Küçük şadırvanda şakırdıyan su;
    Orhan zamanından kalma bir duvar...
    Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
    Eliyor dört yana sakin bir günü.
    Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
    İçinde gülüyor bana derinden.
    Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
    Ovanın yeşili göğün mavisi
    Ve mimarîlerin en ilâhisi.

    Bir zafer müjdesi burda her isim:
    Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
    Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
    Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.
    Güvercin bakışlı sessizlik bile
    Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.
    Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,
    Muradiye, sabrın acı meyvası,
    Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,
    Türbeler, camiler, eski bahçeler,
    Şanlı hikâyesi binlerce erin
    Sesi nabzım olmuş hengâmelerin
    Nakleder yâdını gelen geçene.

    Bu hayâle uyur Bursa her gece,
    Her şafak onunla uyanır, güler
    Gümüş aydınlıkta serviler, güller
    Serin hülyasıyla çeşmelerinin.
    Başındayım sanki bir mucizenin,
    Su sesi ve kanat şakırtılarından
    Billûr bir âvize Bursa'da zaman.

    Yeşil türbesini gezdik dün akşam,
    Duyduk bir musikî gibi zamandan
    Çinilere sinmiş Kur'an sesini.
    Fetih günlerinin saf neşesini
    Aydınlanmış buldum tebessümünle.

    İsterdim bu eski yerde seninle
    Başbaşa uyumak son uykumuzu,
    Bu hayâl içinde... Ve ufkumuzu
    Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk,
    Havayı dolduran uhrevî âhenk..
    Bir ilâh uykusu olur elbette
    Ölüm bu tılsımlı ebediyette,
    Belki de rüyâsı bu cetlerin,
    Beyaz bahçesinde su seslerinin.

    AHMET HAMDİ TANPINAR

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