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    02.02.2021 - 12:08 |

    Git şiiri - Cemal Safi

    Git şiiri, Türk edebiyatının en çok bilinen şiirlerinden birisidir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi şiirin bestelenerek şarkı haline getirilmesidir. Şiirin bestelenip şarkı haline getirilmesinin ardından sadece edebiyat severler değil toplumun her kesimi tarafından bilinen bir şiir haline gelmiştir. İşte Git şirinin sözleri.

    Git şiiri - Cemal Safi

    GİT

    Git iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit,
    Günahıma girmeden, katilim olmadan git!

    Git de şen şakrak geçen günlerime gün ekle,
    Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle.

    Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar,
    Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar

    Madem ki benli hayat sana kafes kadar dar,
    Uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar.

    Hadi git, benden sana dilediğince izin,
    Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin.

    Kahrımın nedenini söylesem irkilirler;
    Çünkü herkes beni Kays, seni Leyla bilirler.

    Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştın;
    Oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın.

    Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra bırak,
    Zannetme ki pişmanlık, mutluluk kadar ırak!

    Sanma ki fasl-ı bahar geldiği gibi gitmez,
    Sanma ki hüsranını görmeye ömrün yetmez.

    Her darbene tehammül edecektir bedenim,
    Gururum mani olur perişanıma benim.

    Yari Ferhat olanın ellerle ülfeti ne?
    Şirin ol katlanayım dağ gibi külfetine.

    Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka,
    Sana gül bahçesini kim açar benden başka!

    Hercai arılara meyhanedir çiçekler,
    Kim bilir şerefinden kaç kadeh içecekler!

    Madem aşk tablosunun takdirinden acizsin,
    Git de çağdaş ressamlar modern resimler çizsin.

    Ne vedaya gerek var, ne de mektuba hacet,
    Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et!

    Güllere de aşk olsun gene sen kokacaksan!
    Fallara da aşk olsun gene sen çıkacaksan!

    Kopsun nerden inceyse artık bu bağ, bu düğüm,
    Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm.

    Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum;
    Sırf sana üzülüyor, sırf sana acıyorum.

    Git iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit,
    Günahıma girmeden, katilim olmadan git!

    CEMAL SAFİ

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