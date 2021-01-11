11.01.2021 - 16:53 |
Kahramanlık şiiri - Hüseyin Nihal Atsız
Kahramanlık şiirinde sade, yalın bir dil vardır. Aynı zamanda imgeli söyleyiş de göze çarpar. Kahramanlık Şiirinin Teması: Kahramanlık ve Vatanseverliktir. Hüseyin Nihal Atsız Cumhuriyet sonrası serbest şiir yazan şairler arasındadır. Özellikle milliyetçilik, vatan ve Türkçülük üzerine yazdığı şiirlerle tanınmaktadır. Hüseyin Nihal Atsız, milliyetçilik, vatan ve Türkçülük üzerine yazdığı şiirlerle tanınmaktadır. Bu şiirinde de vatan ve kahramanlık temalarını işlediğini görmekteyiz. İşte Kahramanlık şiirinin sözleri.
KAHRAMANLIK
Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir,
Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir.
Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir;
Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir.
Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından
Koşar adım gitmeli onların arkasından.
Kahramanlık; içerek acı ölüm tasından
İleriye atılmak ve sonra dönmemektir.
Yırtıcılar az yaşar... Uzun sürmez doğanlık...
Her ışığın ardında gizlidir bir karanlık.
Adsız sansız olsa da, en büyük kahramanlık;
Göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir.
Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir,
Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir.
Bunun için ölüme bir atılış gerekir.
Atıldıktan sonra bir daha dönmemektir...
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ