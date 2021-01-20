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    20.01.2021 - 17:28 |

    Kara Toprak şiiri - AŞIK Veysel Şatıroğlu

    Aşık Veysel Şatıroğlu daha çocukluğunda çiçek hastalığından dolayı gözleri kaybetmiş ve hayata geriden başlamıştır. Bu olumsuz durum onun motivasyonunu ve azmini düşürmemiş aksine babasının da desteği ile Türk Halk müziğine adını altın harflerle kazımıştır. Pek çok eseri halk tarafından bilinen Aşık Veysel Türk Halk Müziği denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisidir. İşte Aşık Veysel'in Kara toprak isimli şiiri.

    Kara Toprak şiiri - AŞIK Veysel Şatıroğlu

    KARA TOPRAK 

    Dost dost diye nicesine sarıldım
    Benim sâdık yârim kara topraktır
    Beyhude dolandım boşa yoruldum
    Benim sâdık yârim kara topraktır

    Nice güzellere bağlandım kaldım
    Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
    Her türlü isteğim topraktan aldım
    Benim sâdık yârim kara topraktır

    Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
    Yemek verdi ekmek verdi et verdi
    Kazma ile döğmeyince kıt verdi
    Benim sâdık yârim kara topraktır

    Âdem'den bu deme neslim getirdi
    Bana türlü türlü meyva yedirdi
    Her gün beni tepesinde götürdü
    Benim sâdık yârim kara topraktır

    Karnın yardım kazmayınan belinen
    Yüzün yırttım tırnağınan elinen
    Yine beni karşıladı gülünen
    Benim sâdık yârim kara topraktır

    İşkence yaptıkça bana gülerdi
    Bunda yalan yoktur herkes de gördü
    Bir çekirdek verdim dört bostan verdi
    Benim sadık yârim kara topraktır

    Havaya bakarsam hava alırım
    Toprağa bakarsam dua alırım
    Topraktan ayrılsam nerde kalırım
    Benim sâdık yârim kara topraktır

    Dileğin varsa iste Allah'tan
    Almak için uzak gitme topraktan
    Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan
    Benim sâdık yârim kara topraktır

    Hakikat ararsan açık bir nokta
    Allah kula yakın kul da Allah'a
    Hakkın gizli hazinesi toprakta
    Benim sâdık yârim kara topraktır

    Bütün kusurumuzu toprak gizliyor
    Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor
    Kolun açmış yollarımı gözlüyor
    Benim sâdık yârim kara topraktır

    Her kim ki olursa bu sırra mazhar
    Dünyaya bırakır ölmez bir eser
    Gün gelir Veysel'i bağrına basar
    Benim sâdık yârim kara topraktır

    AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU

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