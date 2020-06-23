‘12 Mart ve 12 Eylül de kapsama alınsın’

CHP; bu hafta Genel Kurul’da görüşülecek Yassıada teklifine eklenmesi istemiyle hazırladığı ek görüş yazısında “27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül unutulmaz mağduriyetlere yol açtı. Toplumsal vicdan ve adalet duygusu açısından, ölüm cezaları arasında ayrım yapmamak gerekir” ifadelerine yer verdi. Teklife yeni madde ihdası yapılması ve “sıkıyönetim mahkemelerinin verdiği idam kararlarının da ortadan kaldırılması” istenen yazıda, mevcut teklifteki, “mağdur ailelerin dava açabilmeleri ve adli sicil kayıtlarının düzeltilmesine” ilişkin maddeye, 12 Mart ve 12 Eylül’ün de dahil edilmesi önerildi. Anayasa Komisyonu CHP Sözcüsü İbrahim Kaboğlu, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “27 Mayıs, cumhuriyet tarihimizdeki ilk derin kırılmadır. Ancak her kırılma büyük mağduriyetleri beraberinde getirmiştir. Yalnız 27 Mayıs yargılamaları değil, 12 Mart ve 12 Eylül sıkıyönetim mahkemeleri de bağımsız olmayan mahkemelerdi. Teklifin indirgeyici yaklaşımı 12 Mart muhtırası ve 12 Eylül darbesi sonrası çok derin ve geniş yelpazeli hasar ve mağduriyetleri ele almaması önemli bir sorundur” dedi.