MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘12 Mart ve 12 Eylül de kapsama alınsın’
ABONE OL
23.06.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

‘12 Mart ve 12 Eylül de kapsama alınsın’

CHP, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının ortadan kaldırılmasını ve mağduriyetlerin giderilmesini öngören kanun teklifindeki düzenlemelerin, 12 Mart muhtırası ve 12 Eylül darbesi için de geçerli olmasını istedi.

‘12 Mart ve 12 Eylül de kapsama alınsın’
ŞEVKET YAMAN Ankara

 

CHP; bu hafta Genel Kurul’da görüşülecek Yassıada teklifine eklenmesi istemiyle hazırladığı ek görüş yazısında “27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül unutulmaz mağduriyetlere yol açtı. Toplumsal vicdan ve adalet duygusu açısından, ölüm cezaları arasında ayrım yapmamak gerekir” ifadelerine yer verdi. Teklife yeni madde ihdası yapılması ve “sıkıyönetim mahkemelerinin verdiği idam kararlarının da ortadan kaldırılması” istenen yazıda, mevcut teklifteki, “mağdur ailelerin dava açabilmeleri ve adli sicil kayıtlarının düzeltilmesine” ilişkin maddeye, 12 Mart ve 12 Eylül’ün de dahil edilmesi önerildi. Anayasa Komisyonu CHP Sözcüsü İbrahim Kaboğlu, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “27 Mayıs, cumhuriyet tarihimizdeki ilk derin kırılmadır. Ancak her kırılma büyük mağduriyetleri beraberinde getirmiştir. Yalnız 27 Mayıs yargılamaları değil, 12 Mart ve 12 Eylül sıkıyönetim mahkemeleri de bağımsız olmayan mahkemelerdi. Teklifin indirgeyici yaklaşımı 12 Mart muhtırası ve 12 Eylül darbesi sonrası çok derin ve geniş yelpazeli hasar ve mağduriyetleri ele almaması önemli bir sorundur” dedi.

Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eğitim uçağı düştü pilotlar kurtuldu

Eğitim uçağı düştü pilotlar kurtuldu

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

İki yılda 58 doktora meslekten men cezası

İki yılda 58 doktora meslekten men cezası

Sıradaki Haber