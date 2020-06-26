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26.06.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

2. Yargı Paketi’nde 22 madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, 2. Yargı Paketi olarak bilinen Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin ilk 22. maddesini kabul etti.

2. Yargı Paketi’nde 22 madde kabul edildi
BAHAR ATAKAN Ankara

Genel Kurul görüşmeleri 30 Haziran’dan itibaren devam edecek. Teklifin benimsenen maddeleri ile hukuk mahkemeleri için de ses veya görüntü nakli yoluyla duruşmanın yapılması usulü düzenlendi. Buna göre; mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine talep eden tarafın veya vekilinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine karar verebilecek. Okuma-yazma bildiği halde imza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak iziyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliği taşıyabilmesi için noterlerin onayı gerekecek.

Tartışmalı çalışma 286 kişiyi kapsıyormuş

TBMM Genel Kurulu’nda, 2. yargı paketinin görüşmelerinde HDP’li Gülüstan Kılıç Koçyiğit’in, “AKP’nin 15 yaşından küçük çocuklara tecavüz edenleri, tecavüz edilenlerle evlendirmeye dönük bir taslağı var ve toplumsal ortamı hazırlamak için algılar yaratıyorlar” ifadesi tartışmaya neden oldu. Koçyiğit’in iddiasına cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Roman kardeşlerimiz yok mu? CHP’yi, HDP’yi ziyaret etmedi mi? Bu insanlar şu anda resmi olarak evli. 286 insandan bahsediyoruz. Resmi evli bu insanlar ve eşleri hapishanedeyken halen evlat sahibi olmaya devam ediyorlar” dedi.

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