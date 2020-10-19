19.10.2020 - 07:00 |
‘2023 vizyonu için her çabayı sarf edeceğiz’
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen MHP Antalya İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi’nin divan başkanlığı yaptı.
Yalçın, “Partimiz ve saygı değer liderimizin ortaya koyduğu politikalarla büyük toyumuzu ve kongremizi gerçekleştirip, 2023 vizyonuna ulaşma uğrunda her türlü çabayı sarf edeceğiz. MHP’nin görüş ve düşünceleri nettir, açıktır. Cumhur İttifakı çerçevesinde 2023 idealine ulaşma hususunda bütün Türkiye genelinde yaptığımız kongreler, bu amaca hizmet edecektir” dedi. l ANTALYA AA