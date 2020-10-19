MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘2023 vizyonu için her çabayı sarf edeceğiz’
ABONE OL
19.10.2020 - 07:00 |

‘2023 vizyonu için her çabayı sarf edeceğiz’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen MHP Antalya İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi’nin divan başkanlığı yaptı.

‘2023 vizyonu için her çabayı sarf edeceğiz’

Yalçın, “Partimiz ve saygı değer liderimizin ortaya koyduğu politikalarla büyük toyumuzu ve kongremizi gerçekleştirip, 2023 vizyonuna ulaşma uğrunda her türlü çabayı sarf edeceğiz. MHP’nin görüş ve düşünceleri nettir, açıktır. Cumhur İttifakı çerçevesinde 2023 idealine ulaşma hususunda bütün Türkiye genelinde yaptığımız kongreler, bu amaca hizmet edecektir” dedi. l ANTALYA AA

 

Kırıkkale’de trafik kazasıKırıkkale’de hızını alamayan bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

65 ilaç daha geri ödeme listesinde

65 ilaç daha geri ödeme listesinde

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Hemofili çocuklar için uzman uyarısı

Hemofili çocuklar için uzman uyarısı

Sıradaki Haber