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15.04.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

27. dönemin yasama istatistikleri! Meclis’in teklif rekortmeni CHP

TBMM’nin 2018 genel seçimlerinin ardından başlayan 27. dönemindeki yasama faaliyetlerinden ilginç istatistikler çıktı.

27. dönemin yasama istatistikleri! Meclis’in teklif rekortmeni CHP
ŞEVKET YAMAN Ankara

TBMM Başkanlığı’na sunulan 2 bin 708 kanun teklifinin sadece 77’si yasalaşırken, tekliflerin kanunlaşma oranı yüzde 2.8 olarak kayıtlara geçti. AK Parti 219, MHP 220, İYİ Parti 202, HDP ise 117 yasa teklifi hazırlarken, CHP, diğer partilerin toplamından 2.5 kat daha fazla sayıda kanun önerisinde bulundu. 1941 kanun teklifi hazırlayan CHP’li vekiller, verdikleri soru ve araştırma önergelerinin sayısında da diğer partileri ikiye katladı.

TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, Meclis’in 27. Yasama Dönemi’ndeki faaliyetlerine ilişkin verileri derledi. Buna göre TBMM Başkanlığı, 16 Mart 2020’ye kadar 2 bin 708 kanun teklifi, 26 bin 73 yazılı soru önergesi ve 2 bin 703 araştırma önergesini işleme aldı. Kanun tekliflerinin sadece 77’si yasalaştı. Tekliflerin kanunlaşma oranı yüzde 2.8 olarak hesaplandı.

CHP milletvekilleri, verdikleri soru ve araştırma önergelerinin sayılarında da rekortmenliği bırakmadı. TBMM Başkanlığı’nca işleme alınan 26 bin 73 yazılı soru önergesinin 18 bin 760’sı, yani yüzde 71.9’u CHP’li vekillerce verildi.

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