3 Fırtına teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesini de ziyaret eden Akar’ı, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, BMC Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Talip Öztürk ve şirket yetkilileri karşıladı. Akar’ın zırhlı araçların yer aldığı sergiyi gezmesinin ardından, BMC tarafından üretimi tamamlanan yerli ve milli yeni nesil 3 Fırtına obüsü törenle TSK’ya teslim edildi. Törende konuşan Akar, ordular için personelin yanı sıra manevra ve ateş gücünün de önemli unsurlar arasında yer aldığına dikkati çekerek şunları söyledi:

‘Kendini kanıtlamış silah’

“Fırtınalar bu konuda kendini kanıtlamış silahlardır. Bugüne kadar yaptığımız uygulamalarda kullandığımız silahlar. Son derece memnunuz. Bunun ikinci versiyonu, geliştirilmiş versiyonu ile Mehmetçik’in çok daha önemli işler yapacağından şimdiden emin olabilirsiniz. Bu bizim için de sizin için de gerçekten önemli bir gurur kaynağıdır” diye konuştu. İmza töreni sonrasında Akar ve komutanlar, BMC tarafından üretilen zırhlı araçların sürüş ve kabiliyetlerinin sergilendiği gösteriyi izledi. l Sakarya AA