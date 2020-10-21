5 ve 9’lara da yüz yüze eğitim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde, koronavirüs salgınındaki gelişmeler, aşı çalışmalarında gelinen durum masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca KKTC’de Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi ve Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında süren savaş detaylı şekilde toplantıda ele alındı. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



İKİ HAFTA: Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinliklerle ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Özellikle temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları sonunda atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir.



YENİ BİR ADIM: Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5. sınıflarda, liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü, diğer sınıflarda ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz.



39 MİLYAR LİRA YARDIM: Salgın döneminde sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi başlıklar altında milletimizin hizmetine sunduğumuz kaynak tutarı 39 milyar lirayı buldu. Bilindiği gibi 17 Ekim BM tarafından yoksulla mücadele günü olarak kabul edilmiştir. Yoksulla mücadele kapsamında en kapsamlı programları biz hayata geçirdik. Hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar lirayı bulmayan sosyal yardımları geçtiğimiz yıl 55 milyar liraya çıkardık. Böylece sosyal yardımların milli gelirimizin içindeki payını yüzde 0.38’den yüzde 1.27 seviyesine ulaştırdık.



2 MİLYAR 80 MİLYON LİRA DAĞITILDI: Ana muhalefete ve diğerlerine özellikle sesleniyorum. Biz Bize Yeteriz kampanyasında topladığımız 2 milyar 80 milyon liralık kaynağı hane başı bin lira olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Normalleşme desteği kapsamında 202 bine yakın iş yerinde çalışan 1 milyon 400 bin sigortalımıza 1.1 milyar prim desteği verdik. İstihdam ile ilgili kalıcı düzenlemeler içeren bir pakette geçtiğimiz hafta Meclis’e sunuldu. Şehit çocukları ile harp ve vazife mamullerinin kendilerine ve çocuklarına verilen eğitim ve öğretim yardımları rakamını 2020-2021 yılı için; ilk ve ortaokul 2 bin 317 lira, lisede 3 bin 475 lira, yüksekokulda 4 bin 634 lira olarak belirledik. Toplamda 19 bin 440 öğrenciyi kapsayan ödemeler mevcut kayıtlara gerek kalmaksızın bu hafta içinde yapılacak.



ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNE BURS MÜJDESİ: Üniversite gençliğine de bir müjde vermek istiyorum. Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK vasıtasıyla, kısa adı STAR olan Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz. Lisans eğitiminin her seviyesindeki bin gencimiz TÜBİTAK enstütilerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan faydalanabilecekler.



‘Kıbrıs Türkleri sahip çıkmıştır’





Erdoğan, iç ve dış politikadaki gelişmelere yönelik ise şu değerlendirmelerde bulundu.

YERLE YEKSAN OLDU: KKTC’de yapılan seçimlerde, Kıbrıs Türk halkının teveccühüyle Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Ersin Tatar’ı tebrik ediyorum. Bu seçim, bölgemizde Kıbrıs Adasını doğrudan ilgilendiren gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklerinin sandıkta ortaya koydukları tercihi, Türkiye ile birlikte ortak bir gelecek kurma kararlılığının nişanesi olarak görüyoruz. Rum kesiminin, Avrupa Birliğini de istismar ederek sergilediği, adanın diğer hak sahibini yok sayan, bencil ve şımarık politikaları, bir kez daha Kıbrıs Türkünün iradesine çarparak yerle yeksan olmuştur. Doğu Akdeniz’in tamamını kapsayan siyasi ve ekonomik etki alanı mücadelesinde Türkiye’nin gösterdiği adil ve güçlü duruşa, Kıbrıs Türkleri de sahip çıkmıştır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, tüm gücü ve imkânlarıyla Kıbrıs Türkünün yanında yer almayı sürdürecektir.

FATİH, TÜRKALİ-1 KUYUSUNDA ÇALIŞACAK: Geçtiğimiz günlerde milletimizin tüm fertleriyle birlikte sevincini yaşadığımız bir diğer önemli haberi, Karadeniz’deki Sakarya gaz sahasından aldık. Fatih gemimizin Tuna-1 kuyusundaki sondajlarında, keşfedilen rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. Bu kuyudaki çalışmalarını tamamlayan Fatih gemimiz, önümüzdeki ay, yine Sakarya gaz sahasındaki Türkali-1 kuyusunda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler, Türkali-1 kuyusundan da, en az Tuna-1 kuyusu kadar önemli ve verimli keşif haberleri alabileceğimize işaret ediyor.

KABUSLAR YAŞATACAĞIZ: Doğu Akdeniz’de, ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri’nin haklarının pervasızca gaspına boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Azerbaycan’ın, işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm kalbimizle ve imkanlarımızla destek verdik, vereceğiz. Merkezinde yer aldığımız coğrafyanın bize yüklediği hiçbir sorumluluktan kaçmadık, kaçmayacağız. Bin yıldır vatanımız olarak gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kâbuslar yaşatacağız.

SON ÇIRPINIŞLAR: Yıllarca Türkiye’deki yönetimleri demokrasiyi yeterince uygulamamakla itham edenler, şimdi demokrasi dışı yollarla ülkemizde yönetim değiştirme hesabı içine girmiştir. Biz ülkemizde darbeler ve vesayet döneminin kapandığını söyledikçe, birileri buna eski Türkiye’nin hastalıklarını hatırlatan imalı hezeyanlarla cevap veriyor. Bunların hepsini eski devir alışkanlıklarıyla yapılan son çırpınışlar olarak değerlendiriyoruz. Milletimizin ferasetiyle, artık bu ülkede hiç kimsenin, vesayeti milli iradenin üzerine çıkartmaya da, demokrasiyi tankların altında çiğnetmeye de gücü yetmeyecektir. Millete söyleyecek sözü, anlatacak projesi, kuracak ortak hayali, paylaşacak sevinci olmayanların son ümidi, dışarıdan gelen destek vaadidir. İşte bunlara kötü bir haberimiz var. Destek bekledikleri yerler artık kendi canlarının derdine düşmüş durumdadır. Oralardan belki umdukları sözleri duymaya devam edebilirler ama bekledikleri somut desteği asla bulamazlar. Halkımızın 2023 seçimlerinde bu değerlendirmeyi en güzel şekilde yapacağına ve herkesi hak ettiği yere yerleştireceğine inanıyorum.