ABD heyeti, İdlib için Türkiye’de

Jeffrey ile görüşmelerin ana konusunu İdlib’de “uçuşa yasak bölge” oluşturulması taslak planı ve Patriot savunma sistemi temin edilmesi müzakereleri oluşturuyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün öğleden sonra Türkiye’ye gelen Craft ve Jeffrey, Ankara’daki temasları sırasında Türk yetkililerle ayrı ayrı Suriye konulu görüşmeler yapacak. Craft; özellikle Suriyeli mültecilerin yoğun olarak bulunduğu Hatay ve Gaziantep’i ziyaret ederek, BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Ocaktan bu yana, Türkiye’ye üçüncü ziyaretini gerçekleştiren Jeffrey ise çantasında bir dizi dosya ile geldi. Kaynaklar; Jeffrey’in çantasında İdlib’de uçuşa yasak bölge oluşturulması konusunda bir taslak plan ile Türkiye’nin Patriot sistemi temini dosyalarının olduğunu belirtiyor.

ABD heyeti, ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı’nda ağırlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.

Görüşmede, başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield’i kabul etti.