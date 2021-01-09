ABD lafa gelince demokrasi beşiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Lafa geldiği zaman ‘demokrasinin beşiği’ diye ifade edilen Amerika’daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır.” dedi. Cuma namazını kıldığı Üsküdar’daki Ömer Öztürk Camii çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan’a ABD Kongresi’nde yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmeleri soruldu.

ABD’nin tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya kaldığını gördüklerini belirten Erdoğan, “Çünkü lafa geldiği zaman ‘demokrasinin beşiği’ diye ifade edilen Amerika’daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır” ifadelerini kullandı.

‘Bir yüz karası’

Erdoğan, şunları kaydetti: “Hatırlayın 15 Temmuz darbe girişiminde tamamıyla sessiz kalan ve bu konuda çok çok farklı mesajlar yayınlayan Amerika ve Amerika’nın medyası, özellikle Gezi olaylarında yine hatırlayın Amerikan medyasının biz siyasilere ne gibi açıklamaları olmuştur, ne gibi adeta tehditler savurmuştur ve bizim sabrımız, siyasiler olarak o zamanki tavrımız çok açık net ortadayken Amerika’nın tutumu çok çok farklıydı. Ama o zaman da işin başında Demokratlar vardı. Demokratlar neyse Cumhuriyetçilerin de şimdi aynı olduğunu gördük ve demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz. Temennimiz odur ki 20 Ocak itibarıyla Sayın Biden’ın devir teslim töreniyle ki Trump’ın da yapmış olduğu açıklamalarla sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır, yapılacaktır ve bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile Amerika sulhu sükuna kavuşur. Zira bir salgın dönemini yaşıyoruz. Böyle bir salgın döneminde inanıyorum ki hassasiyetle bu sürecin devam etmesi lazım. Uluslararası ilişkilerde de çok daha farklı bir döneme Amerika’nın da girmesi gerekir.”

Erdoğan’dan Boğaziçi yorumu:

Bu işin içinde teröristler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının protesto edilmesiyle ilgili öğrencilerle görüşüp görüşmeyeceği sorusunu şöyle yanıtladı: “Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işi içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP’nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP/C militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yine yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar. Bunlar öğrenci değil ve yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Yasalar neye amirse ve Melih Bey de buna göre buraya atanmıştır. Kaldı ki geçmişine baktığımız zaman o da yine bu üniversitenin içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır. Buraya gelmeden önce İstinye ve Haliç üniversitelerinde rektörlük yapmış bir hocamızdır. YÖK’ün şahsıma teklif ettiği isimler içerisinden ki bana 9 isim teklif edilmiştir ve bu 9 isim içerisinden de bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle Melih Bey’i rektör olarak seçtik ve Boğaziçi’ne layık gördük. Ben Melih Bey’in orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum.”

‘Hem nezaket hem ittifak ziyaretiydi’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretine ilişkin de şunları söyledi: “Geçmişte beraber olduğumuz benim bir büyüğümdür. Benim bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani biz bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Bunun için de şu anda buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmayı planlıyorum, yapacağım. Geçenlerde biliyorsunuz DSP’nin Genel Başkanı ile de Külliye’de bir görüşmemiz oldu. Bundan sonraki süreçte de bu tür görüşmeler devam edecek.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin mutat olduğunu, zaman zaman Bahçeli’nin kendisini, zaman zaman da kendisinin Bahçeli’yi ziyaret ettiğini söyleyen Erdoğan, “Aramızdaki Cumhur İttifakı’nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimizi, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz” dedi.

‘Aşı konusunda üç kaynak var’

Kovid-19 aşısına ilişkin soru üzerine Erdoğan, aşı konusunda Çin, Almanya ve yerli olmak üzere Türkiye’nin üç kaynağı olduğunu dile getirerek, “Şu anda Çin’den ilk parti 3 milyon olarak geldi ama bu 50 milyona kadar çıkacak. Aynı şekilde hemen hemen bir o kadar da Almanya’dan gelecek. Bu konuda Uğur Bey ve eşiyle gerekli görüşmeleri Sağlık Bakanımız da yapıyor” diye konuştu. Bazı çevrelerin aşı konusunda aleyhte kampanyaları olduğunu belirten Erdoğan, “İnanıyorum ki milletim bunlara prim vermeyecektir... Çünkü, bu Kovid vakası böyle sıradan bir vaka değil. Adeta asrın vebası. Bunun için de bizim bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz. Şu anda biz de tüm insanlık, tüm ülkeler neyi yapıyorsa biz de onu yapıyoruz. Yarın ben bir devlet başkan olarak ‘Ya şunu niye yapmadık veya yapmadım’ dememeliyim.”

İnönü Zaferi mesajı:

‘Geleceğimiz için ilham kaynağı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi’nin 100. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında özetle şunları kaydetti: “Aziz milletimizin imkansızlıklar içinde dahi bağımsızlık uğruna canı pahasına verdiği mücadeleyle elde ettiği şanlı zaferlerimiz geleceğimiz için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Biz de her zaman ve her koşulda mukaddes vatanımıza ve bayrağımıza aynı şuur ve sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz.”

Hariri’yi kabul etti

Erdoğan, Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri’yi, Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Görüşmede, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı ve bölgesel meselelerde iş birliği imkanları değerlendirildi.