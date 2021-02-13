‘ABD, PYD ve YPG’ye desteği sonlandırmalı’

ABD Başkanı Joe Biden’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi yaptığını ve bunun yeni yönetimle ilk temasları olduğunu belirten Kalın şöyle konuştu: “İhtilaflı konularımızı hemen söyleyeyim; S-400 meselesi ve bununla bağlantılı olarak CAATSA yaptırımlarının uygulanması ve Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması. İkinci olarak ABD’nin ta Obama döneminden beri PYD ve YPG’ye verdiği destek. Üçüncüsü de FETÖ yapılanmasının ABD’de elini kolunu sallayarak Türkiye aleyhine faaliyetlerine devam ediyor olması. ABD, PYD ve YPG’ye verdiği desteği sonlandırılmalıdır. FETÖ’nün faaliyetlerine ‘dur’ demelidir.” Kalın, “Biz Rusya ile de birçok konuda anlaşamıyoruz. Esed konusunda farklı görüşlerimiz var. Libya’da da farklı yerde duruyoruz. Rusya Hafter’e destek veriyor. Ama bütün bunlara rağmen yönetebildiğimiz bir ilişki var. ABD ile Avrupa ile niye aynı şeyi yapmayalım?” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden’ın görüşme takvimine yönelik Kalın, “Önümüzdeki günlerde muhtemelen Dışişleri bakanlarının bir görüşmesi olur. Ondan sonra da önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanımızın, Biden ile bir görüşmesi olabilir” dedi.