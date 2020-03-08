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08.03.2020 - 18:36 | | AA

AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Konsey Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın akşam saatlerinde görüşme yapacağını duyurdu.

AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama

Leyts, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, başkent Brüksel'de gerçekleşecek görüşmede AB-Türkiye ilişkileri, sığınmacılar, güvenlik ve Suriye'deki kriz ile bölgedeki istikrar konularının ele alınacağını belirtti.

Leyts, görüşmenin yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşeceğini kaydetti.

Kutunun kapağı açılınca şaşkına döndüler8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda çeşitli etkinlikler yapıldı. Kadın yolculara çiçekle verildi, özel yolcu salonlarında ağırlandı, pastalar ikram edildi.
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