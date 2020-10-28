MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Adalet Bakanı Gül'den Charlie Hebdo dergisine kınama: Utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz
ABONE OL
28.10.2020 - 05:01 | | AA

Adalet Bakanı Gül'den Charlie Hebdo dergisine kınama: Utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül'den Charlie Hebdo dergisine kınama: Utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz

Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

"Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek."

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fransız Charlie Hebdo dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı!
İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar varİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Ankara'da korkutan deprem

Son dakika... Ankara'da korkutan deprem

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Görüntüler tepki toplamıştı... Soruşturma başlatıldı

Görüntüler tepki toplamıştı... Soruşturma başlatıldı

Sıradaki Haber