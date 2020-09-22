Ahlaksız manşete soruşturma açıldı

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, eser sahibi Manolis Kotakis, Yazı İşleri Müdürleri Andreas Kapsampelis ve Yorgos Giatroudakis ile Yayın Yönetmeni Dimitris Rizoulis “şüpheli”ler olarak gösterildi. Dilekçede, gazetenin 18 Eylül 2020 tarihli nüshasının manşetine Erdoğan’ın fotoğrafının konulduğu belirtilerek, gazetenin manşetinde Türkçe ve İngilizce olarak kullanılan hakaret ifadeleri ve gazetede yayımlanan haberden bazı bölümler nakledildi.

Hukuken mümkün

Yurt dışında işlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçlarında Türk adli makamlarının görevli ve yetkili olduğuna dikkat çekilen dilekçede, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu hakkında Türk adli makamları tarafından soruşturma ve kovuşturma açılabilmesi için suçun Türkiye’de işlenmesine, failin Türkiye’de bulunmasına veya Adalet Bakanı’nın talebine gerek bulunmadığı ifade edildi. Dolayısıyla fail hakkında herhangi bir koşula bağlı olmaksızın doğrudan doğruya soruşturma açılmasının hukuken mümkün olduğu kaydedildi.

Gazetede Erdoğan’a yönelik kullanılan ifadelerin “dramatik bir ahlaki çöküntünün en çirkin tezahürlerinden biri olduğu” dile getirilen dilekçede, “Yunan kamuoyunun sessizliğine bakılırsa bu ahlaki çöküntünün marjinal kesimlerle sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır... Küfür, muhatabı için değil, söyleyeni için büyük bir utanç ve aşağılık bir eylemdir” denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başvuru üzerine gazete sorumluları hakkında soruşturma başlattı.

Gül’den mektup

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Kostantinos Tsiaras’a mektup gönderdi. Gül, mektubunda, “Evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca bu eylem karşısında gereken adımların acilen atılacağına olan inancımı ifade etmek isterim” dedi.