Ahlat Külliyesi açıldı

Malazgirt Zaferi’nin 949. Yılı Ahlat’ta düzenlenen etkinliklerle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenleri Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte izledi. Geceyi Ahlat’ta yeni yapılan ve açılışı yapılan Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi’nde geçiren Erdoğan, bugün de Malazgirt Zaferi etkinliğine katılacak.

Ahlat’taki etkinliğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

Gençlik Merkezi açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Malazgirt Zaferi’nin 949. yılı etkinliklerine katılmak üzere dün Ahlat’a gitti. İlk olarak yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi’ni havadan inceleyen Erdoğan, daha sonra Malazgirt Ahlat Gençlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.

Burada kısa bir konuşma yapan Erdoğan, “Bugün gerek Selçuklu’nun ilk adımlarını oluşturan kabristanın olduğu bölgede Ahlat’ta gerekse buradan inşallah yarın sabah çıkacağımız yolculukta Malazgirt ve bütün bunlarla birlikte külliyemizin açılışını yapacağız. Bu vesile ile bu güzel gençlik kampımızın gençlerimize hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum” dedi.

Erdoğan, Van Gölü kıyısındaki Ahlat Külliyesi’ni havadan inceledi.

Etkinlikleri izlediler

Açılışın ardından Erdoğan, eşi emine Erdoğan, Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri, parti yöneticileri ile birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı’na ziyarette bulundu. Mezarlık önünde Türk bayraklarıyla bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan burada dua okudu ve ardından da mezarlıkta bulunan protokol ile fotoğraf çektirdi. Erdoğan, Bahçeli ile birlikte daha sonra etkinliklerin gerçekleşeceği alana geçerek Okçular Vakfı’nın etkinliklerini izledi.

Etkinlik alanındaki yöresel yemeklerin ikram edildiği “Han Çadırı”nı ziyaret eden Erdoğan ve beraberindekiler burada geleneksel müzik dinledi, sohbet etti.

Erdoğan, akşam da etkinliklere katılan sanatçı ve gençlerle yemekte bir araya geldi. Ses ve ışık gösterisini izledi.

1071 metrekarealana inşa edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi’nde konakladı. Erdoğan, bugün 1071’de Sultan Alpaslan’ın izlediği rota ile Malazgirt’e geçecek ve burada düzenlenecek Zafer törenlerine katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 1071 metrekare alana inşa edildi. Toplamda ise 6 bin metrekare kapalı alana sahip. Alan, tefrişat alanları ile birlikte toplam 10 bin metrekareyi, çevre ihatası ile birlikte de 30 bin metrekareyi buluyor. 16 Türk devletini temsilen bir müze, iki çalışma ofisi ve iki konaklama merkezi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetliler Altay Atlı Okçuluk Kulübü’nün gösterilerini izledi.

Malazgirt Zaferi paylaşımı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü için hazırlanan klipte, “Malazgirt Marşı” şiirini okudu. Erdoğan, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun, “Malazgirt Marşı” şiirinin bir bölümünü okuyan Erdoğan, “Milletim adına Sultan Alparslan’ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.Videolu paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile AKINCI TİHA’nın görüntüleri de yer aldı.