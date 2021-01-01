MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ayasofya paylaşımı
ABONE OL
01.01.2021 - 17:29 | | AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ayasofya paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir gazetenin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını eklemesine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ayasofya paylaşımı

Kurtulmuş, Twitter'daki paylaşımında, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını 'felaket' olarak gören köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş 'en büyük felakettir." ifadesini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sözcü gazetesine siyasilerden Ayasofya tepkisi
Rusya'da sahte polisler yakalandıRusya’nın St. Petersburg kentinde polis kılığına giren dolandırıcılar, hiç beklemedikleri anda baskın yedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni yılın ilk gününde koronavirüs vaka, hasta ve ölü sayısı kaç oldu?

Yeni yılın ilk gününde koronavirüs vaka, hasta ve ölü sayısı kaç oldu?

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in katıldığı törenle Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının ilk kısmı açıldı

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in katıldığı törenle Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının ilk kısmı açıldı

Sıradaki Haber