MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
ABONE OL
29.10.2020 - 10:53 | | AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizi kuran milli bağımsızlık aşkımızdır. Cumhuriyetimiz, millet olma bilincimiz ve kararlılığımızdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Kurtulmuş, 29 Ekim 1923 gününün, milletin İstiklal Savaşı ile kazandığı onurunu, milli iradesiyle tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizi kuran milli bağımsızlık aşkımızdır. Cumhuriyetimiz, millet olma bilincimiz ve kararlılığımızdır. Cumhuriyet mirasını bizlere bırakan başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Dayanağını millet temsili ve demokrasi ilkelerinden alan Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması, temennimiz ve gayretimizdir."

 

Patara Antik Kenti açıklarında çıkan hortum kameradaAntalya’nın Kaş ilçesi Parata Antik Kenti açıklarında hortum görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

29 Ekim şiirleri ve sözleri! En güzel, uzun-kısa, anlamlı 1, 2,3,4,5,6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiiri ve sözleri...

29 Ekim şiirleri ve sözleri! En güzel, uzun-kısa, anlamlı 1, 2,3,4,5,6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiiri ve sözleri...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

A101 aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi indirimli ürünler var? 29 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi indirimli ürünler var? 29 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu...

Sıradaki Haber