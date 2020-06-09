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09.06.2020 - 17:12 |

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan flaş Ayasofya açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan son dakika Ayasofya açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın cami olarak tekrar kullanıma açılmasıyla ilgili "Danıştay'ın 2 Temmuz'da vereceği kararın ardından gerekli adımları atacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan flaş Ayasofya açıklaması

"Ayasofya Cami'nin ibadete açılması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi, TBMM'de kabul edilmedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz. Danıştay'da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır." mesajını verdi.

Son dakika - Antalya'da sıcaktan havadan bunalanlar sahillere akın attiAntalya'da tatilciler hava sıcaklığının artmasıyla sahillere akın etti. Çocuklar ise su kanalında yüzerek serinledi.
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