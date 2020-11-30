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30.11.2020 - 14:57 | | AA

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki

Yayman, AA muhabirine, Başarır'ın Türk ordusu için söylediği sözleri şiddetle kınadığını ve lanetlediğini ifade etti.

Kem sözün sahibine ait olduğunu belirten Yayman, şunları söyledi:

"Bir milletvekiline değil bir vatandaşa yakışmayacak sözlerdi. Herkes kendine yakışanı yapar. Atatürk'ün kurduğu partiden böyle bir açıklamanın gelmesini esefle kınıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri milletin bağrından çıkan şerefli bir kurumdur. Türk ordusu milletin ordusudur. Bu sözler asla kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri şerefli bir kurumdur. Emperyalistlere sözünü çıkartmayan, ABD, İsrail ordusuna sesini çıkartmayan bir kişinin bir hadsizin, TSK'yı ağzına alması esef verici bir durumdur. Başarır'ı Türk milletinden ordumuzdan özür dilemeye davet ediyorum."

 

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