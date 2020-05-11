11.05.2020 - 22:35 | | AA
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen bir videosunu paylaştı.
Şenocak paylaşımında "Allah'ım; bize milleti gibi inanan, milleti gibi yaşayan, milleti gibi okuyan bir Cumhurbaşkanı verdiğin için sana hamdüsenalar olsun." ifadelerini kullandı.
Videoda Şura Suresi'nin 9-13 ayetlerini okuduğu görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tilaveti öğle namazından sonra yaptığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada ""Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.