AK Parti kongresi 24 Mart’ta

Önümüzdeki hafta, İzmir ve İstanbul kongrelerinin yanı sıra “ertelenen kongrelerin” haftası olacak. Nevşehir ve Hakkâri 22 Şubat’ta; Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır ve Hatay kongreleri ise 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek. 22 Şubat’ta yapılacak İzmir kongresine ve 24 Şubat’ta yapılacak İstanbul kongresine Erdoğan yine bizzat katılarak teşkilâta mesaj verecek.