21.02.2021 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara
AK Parti kongresi 24 Mart’ta
AK Parti, 72 ilde kongrelerini tamamladı. Bu hafta İzmir ve İstanbul da dahil, yapılacak 9 kongre ile il kongreleri sürecini noktalayacak olan AK Parti, 24 Mart’ta büyük kongreye gidecek.
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara
Önümüzdeki hafta, İzmir ve İstanbul kongrelerinin yanı sıra “ertelenen kongrelerin” haftası olacak. Nevşehir ve Hakkâri 22 Şubat’ta; Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır ve Hatay kongreleri ise 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek. 22 Şubat’ta yapılacak İzmir kongresine ve 24 Şubat’ta yapılacak İstanbul kongresine Erdoğan yine bizzat katılarak teşkilâta mesaj verecek.