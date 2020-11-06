06.11.2020 - 12:17 | | DHA
AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu, koronavirüse yakalandı
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, sosyal medya hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Gündoğdu, paylaşımında, "Dün kontrol amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an için iyi hamd olsun. Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.
15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anı 'yılan kamera' ile görüntülendiİZMİR'i vuran depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anının, Manisa İtfaiye ekipleri tarafından yılan kamera ile saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Yılan kamera aracılığı ile 7'nci kattan, Günay'ın bulunduğu 4'üncü kata ulaşan ekipler, Günay ile uzun süre sohbet edip, bilincinin açık kalmasını sağlayıp, moral vererek motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıkları öğrenildi.