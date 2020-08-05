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05.08.2020 - 00:08 | | AA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Lübnan için her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Lübnan için her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti

Çelik, Twitter hesabından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin, şunları kaydetti:

"Türkiye kardeş Lübnan halkını asla yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacak. Cumhurbaşkanımız, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti."

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