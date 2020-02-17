AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş İdlib açıklaması: 20 bine ulaştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları:

DİYARBAKIR ANNELERİ

Her toplantıda selamlarımızı gönderiyoruz. Yaptıkları vicdan eylemi 168 gündür devam ediyor. Bir anda daha evladına kavuştu. Anneler, babalar büyük bir vicdan eylemi ortaya koyarak evlatlarını geri istiyorlar. En son buluşan o aileye selamlarımızı gönderiyoruz.

İDLİB

Krizi yakından takip ediyoruz. Türk heyeti Rusya'da bugünkü görüşmeler tamamlandı, yarın da devam edecek. Türkiye bütün taraflara Soçi Mutabakatı'nı hatırlatıyor. Mutabakat rejim tarafından ihlal ediliyor. Türkiye'de Soçi mutabakatına bağlılığını sürdürerek insani felaketin önüne geçmeye çalışmaktadır. Rejim defalarca saldırı gerçekleştirdi. 20 bine yaklaşan saldırıyla rejim ateşkes ihlali yapmıştır.

İdlib'de yeniden ateşkes tesis edilmeli.

Sınırımıza göç akınına yönelik gerekli tedbirler alınıyor.

LİBYA

Batının Suriye'de yaptığı hatalar Libya'da tekrarlanıyor. Ateşkesin sağlanması öncelikli olmalıdır.

ELAZIĞ DEPREMİ

Bakan arkadaşlarımız süreci yakından takip ediyorlar. İlçe ilçe tüm problemler tespit edildi.

AVRUPA'DA YÜKSELEN AŞIRI SAĞ

Aşırı sağ Avrupa değerlerini yok edecek.

İLKER BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMALARI

Doğrudan TBMM'nin suçlanması saldırıdır. 28 Şubat mantığı içinde benzerini gördük. Askeri vesayetin kaldırılmasında ciddi sancılar yaşandı.

(Hilmi Özkök'ün açıklamaları) Siyasi hafızamız kuvvetlidir. TSK’dan çok sayıda asker atılırken bunların hepsi terör örgütü mensubu olduğu için mi atılıyordu? En önemli tartışma ordudan atılmaların objektif kriterlere dayanıp dayanmadığıdır. Pek çok insan eşinin kılık kıyafeti nedeniyle atılmıştır ama herkes kendi döneminde mükemmel işler yapıldığını söylüyor.

EK GÖSTERGE VE İNFAZ DÜZENLEMESİ

Çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman gereken bilgiyi veririz.

FETÖ TARTIŞMASI

Bugün FETÖ ile mücadelenin başında Cumhurbaşkanımız vardır. Kimler Cumhurbaşkanımızla uğraşmaktadır görüyoruz. FETÖ yabancı kaynaklı işgal hareketidir.