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31.05.2020 - 23:56 | | AA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sağlık politikası" paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sağlık politikasının insan odaklı olması, korona döneminde açılan hastanelerin niteliğinde de görülüyor. Sağlık politikasını çerçeveleyen ise siyasetimizin demokratik gücüdür." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sağlık politikası" paylaşımı

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin uyguladığı sağlık politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgını sürecinde en başarılı mücadele yöntemini uygulayan ülkelerin başında geldiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sağlık politikasının insan odaklı olması, korona döneminde açılan hastanelerin niteliğinde de görülüyor. Sağlık politikasını çerçeveleyen ise siyasetimizin demokratik gücüdür. Millete dayanan siyaset, gücünü toplumsal talepten alarak doğru yönde ilerler. Türkiye'de, vatandaşı özne haline getiren siyaset, Türkiye'yi güçlü kılar her zaman. Siyasetimizin özü budur. Millet eksenli siyaset, insan odaklı sağlık politikası."

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