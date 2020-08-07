Ã‡elik, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin yÃ¼kselmeye devam eden gÃ¼Ã§ olduÄŸunu, ekonomide, dÄ±ÅŸ politikada, terÃ¶rle mÃ¼cadelede, iÃ§ politikada, sosyal politikalarda hedeflerine yÃ¼rÃ¼meye devam edeceÄŸini belirtti.

YÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri "millet siyaseti"ne karÅŸÄ± "lejyoner siyaseti" ile karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlarÄ±n propagandalarÄ±nÄ±n amacÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼klerini vurgulayan Ã‡elik, milletin talimatlarÄ± ile konjonktÃ¼re dayanmayan, kalÄ±cÄ± ve sÃ¼rekliliÄŸi olan politikalarla ekonominin, gÃ¼venliÄŸin ve demokrasinin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ garanti altÄ±na alan adÄ±mlarÄ± atmaya devam edeceklerinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Milletin kendisi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunu belirtenÂ Ã–mer Ã‡elik, kalÄ±cÄ± ve sÃ¼rekliliÄŸi olan kararlarla ekonomiyi, milli Ã§Ä±karlarÄ±Â ve gÃ¼venliÄŸiÂ teminat altÄ±na almaya devam eden politikalar uygulamanÄ±n siyasi hareketlerininÂ varlÄ±k sebebi olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡elik, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"HÃ¼kÃ¼metimiz CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n dirayetli yÃ¶netimi ile dimdik ayaktadÄ±r. Her tÃ¼rlÃ¼ kriz senaryosunu ÅŸimdiye kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da boÅŸa Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z ve hedeflerimize yÃ¼rÃ¼yeceÄŸiz.

Refah, gÃ¼venlik, adalet ve demokratikleÅŸme Ã¼reten politikalarÄ± her tÃ¼rlÃ¼ etkiden koruyacak kalÄ±cÄ± imzalar atma yolunda geleceÄŸe kararlÄ±lÄ±kla ve gÃ¼Ã§le yÃ¼rÃ¼yoruz. Siyasetimizi konjonktÃ¼rel etkilere teslim etmeye Ã§alÄ±ÅŸan propagandalarÄ± yine boÅŸa Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z.

SÃ¼rekli kriz senaryolarÄ±nÄ±n emrine girerek, HÃ¼kÃ¼metimizi ve bakanlarÄ±mÄ±zÄ± hedef alan propagandalarÄ±n amacÄ±nÄ± ve siyasi adresini biliyoruz. BunlarÄ± defalarca gÃ¶rdÃ¼k. BunlarÄ±n itibarÄ± ve siyasi geleceÄŸi yoktur.

Bizim iÃ§in Ã¶nemli olan milletimizin talimatlarÄ±dÄ±r. Milletimizin her bir ferdinin sesine kulak vermek en yÃ¼ksek siyasi hassasiyetimiz ve ilkemizdir. Her bir ferdiyle tÃ¼m milletimizin sesine kulak vererek, siyasi sÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼ sadece milletimizin talimatÄ± ile inÅŸa ediyoruz.Â

Lejyoner siyaseti ile HÃ¼kÃ¼metimizi ve bakanlarÄ±mÄ±zÄ± hedef alanlarÄ±n ekonomide, gÃ¼venlikte ve dÄ±ÅŸ politikada demokrasimizi baÄŸÄ±mlÄ± hale getirmeye Ã§alÄ±ÅŸan sÃ¶zde politikalarÄ± ve propagandalarÄ± ile mÃ¼cadelemiz sÃ¼recektir. Ãœlkemiz bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r, siyasetimiz milletimize dayanmaktadÄ±r."