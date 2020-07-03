AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dualarımız canlarımızla

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için" ifadeleri kullandı.