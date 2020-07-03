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03.07.2020 - 12:33 |

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dualarımız canlarımızla

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı! Çelik; "Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dualarımız canlarımızla

 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun.  Tüm dualar ve gayretler onlar için" ifadeleri kullandı. 

    Son Dakika- Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasından ilk görüntülerGelen son dakika haberine göre, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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