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30.09.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

AK Parti vekillerinden Kovid-19 testi istedi

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yarınki Meclis açılışı için partisinin tüm milletvekillerinden koronavirüs testi yaptırmalarını istedi.

AK Parti vekillerinden Kovid-19 testi istedi
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Bostancı, AK Partili vekillere gönderdiği mesajda,  “TBMM Genel Kurulu’na katılacak milletvekillerimizin 30 Eylül 2020 çarşamba günü 08:00-14.00 saatleri arasında, TBMM Hastanesi’nde veya bulundukları illerde Kovid-19 testi yaptırmaları ve sonuçlarını en geç perşembe günü saat 12.00’den önce almış olmaları gerekmektedir. Test sonuçlarına göre milletvekillerimizin perşembe günkü 4. yasama yılı açılışına katılmalarını önemle rica ederim” dedi. TBMM Başkanlığı’ndan konuyla ilgili bir bilgilendirme yapılmadığı; test yaptırmanın parti gruplarının inisiyatifine bırakıldığı belirtildi.

Öte yandan İYİ Partili bazı milletvekillerinin, “Cumhurbaşkanı’nın TBMM’de yapacağı konuşma gerekçe gösterilerek Kovid-19 testi yaptırmalarının istenmesi” halinde, Genel Kurul salonuna girmeyeceği iddia edildi.                                    

İctimai TV ekibi saldırıya uğradıAzerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.
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