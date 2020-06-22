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22.06.2020 - 10:43 |

AK Parti'den aşı anketi açıklaması

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'nın gündemin sıcak başlıklarına ilişkin sorularını yanıtladı. Aşı anketi yapan AK Parti 'Yüzde 70'i Bill Gates'e güvenmem' dedi. Dağ açıklamasında, corona virüse karşı ise yüzde 90 ile yerli aşının tercih edileceğini bildirdi.

Hamza Dağ, HDP'nin demokrasi ittifakı çağrısı, baroların Ankara'ya yürüyüşü, siyasi partiler kanunu ile ilgili tartışmalar, AK Parti'nin aşı anketi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. 

Son Dakika: Siyasi Partiker Kanunu ile ilgili flaş açıklamaSon dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'nin demokrasi ittifakı çağrısı, baroların Ankara'ya yürüyüşü, siyasi partiler kanunu ile ilgili tartışmalar, AK Parti'nin aşı anketi hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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