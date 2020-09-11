AK Parti'den CHP İl Başkanı Keleş'in 'rant' iddialarına ilişkin açıklama

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Tever, dün Serdivan ilçesinde CHP İl Başkanlığı tarafından karalama ve çarpıtma kampanyası yürütüldüğünü ve Keleş'in dağıttığı büroşürlerle iftira attığını ifade etti.

Tever, soyut ve mesnetsiz iddialarla siyaset yapılamayacağını dile getirerek, "Ecevit Keleş, Sakarya'ya hizmet etmek istiyorsa omurgalı siyaset yapmalı, gerçekliği olan olaylar üzerinden muhalefet görevini yerine getirmelidir. İddia sahibi, iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Eğer ispatlayamıyorsa da müfteridir." dedi.

"İktidar olmak gibi bir derdi olmayan, sürekli milletiyle kavgalı CHP, yalanı bile utandıran lideri ve kadrolarıyla her zamanki gibi iftiralarına devam ediyor." diyen Tever, şunları kaydetti:

"25 yıldır Sakarya'yı yöneten AK kadrolara yönelik olmadık yakıştırmalar yapan, yalan atmayı ve çamur at izi kalsın mantığını kendisine ilke edinmiş CHP'lilerin, partiyi yönetmekten başka bir dertleri yok. Genel Başkanı'nın siyaset değil yalan üretme merkezi haline getirdiği CHP'den de başka bir şey beklenmez. Bizler maalesef şehrimizde de ana muhalefet partisinden beklenen düzgün, dürüst siyasetin eksikliğini hissetmekteyiz. AK Parti belediyeleri birilerini zengin etmez, hemşehrilerine hizmet eder, onların refahını arttırır."

"BEN SERDİVAN HALKININ RANTINI SAĞLIYORUM"

Yusuf Alemdar da Serdivan'ı yaşam merkezi haline getirmek için çalışırken insanların haklarını korumaya çalıştıklarını ve kimsenin ötekileştirilmesine müsaade etmeden kamunun menfaatlerinin korunmasını sağladıklarını belirtti.

Keleş'in ortaya attığı iddiaları ispatlamakla yükümlü olduğunu vurgulayan Alemdar, "AVM'nin etrafındaki bütün çıkmaların yeşil alan olduğunu söylüyor. Yalan söylüyorsun. Bilmeden konuşuyorsun. Bunların her birisi çekme mesafesi dediğimiz yerler. Bunlar Çark Caddesi'nde, İstanbul'da, Ankara'da, Münih'te, Paris'te, Londra'da nasılsa Türkiye'de de Serdivan'da da öyledir. İmar açısından da bir sıkıntısı yoktur." şeklinde konuştu.

Alemdar, kamu ortaklığıyla yapılmış bir projede bazı yerlerin geçici olarak ofis şeklinde kullanıldığını ancak park alanının komple ortadan kalktığını iddia etmenin ahlaksızlık olduğunu savunarak, "Sen diyorsun ki, burası kullanılamıyor. Bir şeyler söylüyorsun eğer birinden duyduysan, sen bu ülkede ikinci siyasi partinin Sakarya il başkanısın, sen görmeden, bilmeden birinin dediğiyle iş yapıyorsan zaten siyaseti bırak kardeşim." ifadesini kullandı.

Rant iddialarının ne şahsının, ne ailesinin ve ne de mensubu bulunduğu siyasi partinin hiçbir organına yakışmadığının altını çizen Alemdar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kime rant sağlamışım, açık olacaksın. Kapalı kapılar ardında iftira atarak, birileriyle fiskos yaparak kurduğun bu cümleleri sana iade ediyorum. Eğer burada bir rant varsa bunu çıkıp ispat etmek zorundasın. Serdivan halkının hakkını korumak, yarınlarını düşünmek, geleceğiyle ilgili hayal kurmak, proje üretmek, gelir elde etmek için uğraşmak eğer rant ise evet ben Serdivan halkının rantını sağlıyorum ama bireysel anlamda şahıslara, gruplara rant sağladığını iddia etmek alçaklıktır."

Basın toplantısında AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken de hazır bulundu.