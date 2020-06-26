Â

AK Parti Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, milletvekillerine yeni tip Ã§orona virÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele kapsamÄ±nda TBMM yerleÅŸkesinde uygulanan ziyaretÃ§i yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin uyarÄ± mesajÄ± gÃ¶nderdi.

Mesajda, ziyaretÃ§i yasaÄŸÄ±na raÄŸmen gerek kulislerde gerekse milletvekillerinin odalarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da ziyaretÃ§inin bulunduÄŸunun gÃ¶zlemlendiÄŸi belirtildi.

Â Bu konuda gerekli hassasiyetin gÃ¶sterilmesinin, kendilerine mesajla iletilmesine raÄŸmen bazÄ± milletvekillerinin halen odalarÄ±nda, kulislerde ve Ãœyeler LokantasÄ±'nda misafirleriyle bir araya gelmeye devam ettiklerinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

Â Milletvekillerinden, kurallarÄ±n gevÅŸetilmesi veya ihlal edilmesinin doÄŸuracaÄŸÄ± sonuÃ§larÄ±n, toplumun tamamÄ±nÄ± ilgilendirdiÄŸi iÃ§in SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve yetkili makamlarca sÄ±klÄ±kla dile getirilen maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralÄ±na titizlikle riayet etmeleri, TBMM'deki ziyaretÃ§i yasaÄŸÄ±na titizlikle uyulmasÄ± ve vatandaÅŸlarÄ±n taleplerinin telefonla veya yazÄ±lÄ± olarak alÄ±nmasÄ± konularÄ±nda gerekli hassasiyeti gÃ¶stermeleri istendi.

Â

Â