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26.06.2020 - 11:51 | | DHA

AK Parti'den milletvekillerine TBMM'deki ziyaretçi yasaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±

AK Parti Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, milletvekillerinden TBMM'deki ziyaretÃ§i yasaÄŸÄ±na titizlikle uyulmasÄ± ve vatandaÅŸlarÄ±n taleplerinin telefonla veya yazÄ±lÄ± olarak alÄ±nmasÄ± konularÄ±nda gerekli hassasiyeti gÃ¶stermeleri istendi.Â

AK Parti'den milletvekillerine TBMM'deki ziyaretçi yasaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±

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AK Parti Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, milletvekillerine yeni tip Ã§orona virÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele kapsamÄ±nda TBMM yerleÅŸkesinde uygulanan ziyaretÃ§i yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin uyarÄ± mesajÄ± gÃ¶nderdi.

Mesajda, ziyaretÃ§i yasaÄŸÄ±na raÄŸmen gerek kulislerde gerekse milletvekillerinin odalarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da ziyaretÃ§inin bulunduÄŸunun gÃ¶zlemlendiÄŸi belirtildi.

Â Bu konuda gerekli hassasiyetin gÃ¶sterilmesinin, kendilerine mesajla iletilmesine raÄŸmen bazÄ± milletvekillerinin halen odalarÄ±nda, kulislerde ve Ãœyeler LokantasÄ±'nda misafirleriyle bir araya gelmeye devam ettiklerinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

Â Milletvekillerinden, kurallarÄ±n gevÅŸetilmesi veya ihlal edilmesinin doÄŸuracaÄŸÄ± sonuÃ§larÄ±n, toplumun tamamÄ±nÄ± ilgilendirdiÄŸi iÃ§in SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve yetkili makamlarca sÄ±klÄ±kla dile getirilen maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralÄ±na titizlikle riayet etmeleri, TBMM'deki ziyaretÃ§i yasaÄŸÄ±na titizlikle uyulmasÄ± ve vatandaÅŸlarÄ±n taleplerinin telefonla veya yazÄ±lÄ± olarak alÄ±nmasÄ± konularÄ±nda gerekli hassasiyeti gÃ¶stermeleri istendi.

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Vampir kelebek yine ortaya çÄ±ktÄ±!DoÄŸu Karadeniz'de 2007'den bu yana görülen, son birkaç yÄ±lda sayÄ±larÄ± artan, özellikle havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla ortaya çÄ±kan ve 'vampir kelebek' olarak bilinen kelebek türü, bu yÄ±l da yumurtadan çÄ±karken, tarÄ±m alanlarÄ±nda görüldü. Bitkilerin zayÄ±flatan ve kurumasÄ±na neden olan kelebeklerle etkin mücadele için laboratuvarda geliÅŸtirilen bitkisel ilaçlar kullanÄ±lacak.
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