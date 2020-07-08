AK Parti'den son dakika Ayasofya ve anket açıklaması

Kurtulmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılırarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir.

(Anket açıklaması)

Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz.

2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız.

(Erken seçim iddiaları)

Erken seçim meselesi, ittifaklar meselesi gündemi saptırmak için ortaya çıkıyor.