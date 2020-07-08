08.07.2020 - 13:50 | | DHA
AK Parti'den son dakika Ayasofya ve anket açıklaması
Son dakika haberi... '15 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılır mı?' sorusuna yanıt veren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'İnsallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şuan yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz' dedi.
Kurtulmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılırarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir.
(Anket açıklaması)
Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz.
2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız.
(Erken seçim iddiaları)
Erken seçim meselesi, ittifaklar meselesi gündemi saptırmak için ortaya çıkıyor.
Aksaray'da pandemi kontrol altında!Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindeki heyetle koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak için esnafı ziyaret edip, maske dağıttı. Kentte pandemi sürecinin kontrol altında olduğunu belirten Vali Aydoğdu, ''Gördüğümüz manzara şu; Aksaray bu konuda çok hassas ve duyarlı, insanlarımız kurallara uymak konusunda gayet bilinçli. Bu manzarayı görmek bizi çok sevindirdi'' dedi.